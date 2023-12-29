الآلاف يخرجون في مسيرة صامتة في نيويورك للتضامن مع غزة (فيديو)

خرج آلاف المحتجين في مدينة نيويورك الأمريكية في مسيرة صامتة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وانطلق المتظاهرون من ميدان “التايمز”، الخميس، وساروا في الشارع الواصل إلى حديقة “بريانت” بالمدينة.

MOURN WITH US

Join a silent solemn, processional for the 1000's of children killed & the ongoing Gaza genocide through bombs, guns & starvation..

SW Bryant Park, Manhattan, New York, NY.

12:55pm, Thursday, December 28, 2023.

Initiated by Jewish Elders h/t: @protest_nyc

THREAD

1/ pic.twitter.com/LsuI8IW5W9 — DataInput (@datainput) December 28, 2023

وحمل المحتجون نماذج لأطفال رُضع بأكفان، في إشارة إلى آلاف الضحايا الأطفال الذين قضوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بإعلان وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

Demonstrators gathered in New York, USA, and staged a silent protest with their black clothes for the thousands of children killed in Gaza.

pic.twitter.com/Oy8j26tJ9z — Ömer Selçuk 🇹🇷 Child murderer Israel.☠️ (@omerselcuk1934) December 28, 2023

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 شهيدا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.