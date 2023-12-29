الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 308 فلسطينيين احتموا بمنشآتنا في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قتل 308 فلسطينيين كانوا يحتمون بمنشآتها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان: “التقارير الأولية تشير إلى أنه في 25 ديسمبر/ كانون أول الجاري، قُتل شخصان كانا يحتميان في مدرسة المغازي الإعدادية التابعة لنا وأصيب آخر، نتيجة لقصف إسرائيلي مباشر”.

وأوضح البيان أن “308 أشخاص ممن لجأوا إلى مخيماتنا قتلوا و1095 أصيبوا منذ بدء حرب غزة”.

وشددت الوكالة الأممية على أنه “لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة تستهدف كل شيء.

في السياق، دعت حركة حماس، الأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه إطلاق “جيش الاحتلال المجرم” النار على قافلة مساعدات تابعة لوكالة الأونروا رغم تنسيقها المسبق معه.

وأكدت حماس في بيان لها أن “الهجوم يعكس سلوكاً همجياً مُتَعمداً من كيان يرى نفسه فوق القانون وفوق المحاسبة، واستخفافاً بالمنظومة الأممية بغطاء من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مدير شؤون “أونروا” بغزة توماس وايت في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”: “أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده الجيش”.

وأوضح مدير شؤون الأونروا أن “قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار”.

وخلال أشهر الهجمات على غزة، قصفت إسرائيل المستشفيات والمساكن وأماكن العبادة، التي ينبغي أن تكون محظورة بموجب قواعد الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع.