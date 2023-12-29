القمامة والحيوانات النافقة تملأ شوارع شمال غزة (فيديو)

رصدت كاميرا قناة الجزيرة مباشر الأوضاع الصعبة للنازحين والأهالي في مناطق محافظة شمال غزة بفعل تراكم أكوام كبيرة من القمامة والحيوانات النافقة في الشوارع.

واكتظت شوارع مخيم جباليا بكميات كبيرة من القمامة، وخاصة أمام مراكز الإيواء المليئة بالنازحين، حيث تعطل دور البلديات والدفاع المدني بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وبينما يطالب الأهالي الجهات المختصة بإزالة القمامة، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأنه لا يوجد في شمالي القطاع بالكامل سوى جرافة واحدة يستخدمها رجال الدفاع المدني، ومن أولوياتها هي فتح الشوارع التي ملئت بالركام جراء قصف وتدمير المنازل المحيطة.

وبالرغم من وجود محاولات فردية من الأهالي لتنظيف المناطق المكتظة بالقمامة، إلا أنها تواجه عقبتين، الأولى تتمثل في عدم توافر الإمكانيات اللازمة في مواجهة كميات ضخمة من القمامة يوميًا.

أما العقبة الثانية فتتمثل في خطورة الأوضاع في الشمال، حيث عادة ما توجد الدبابات الإسرائيلية في المناطق التي تُنقل إليها القمامة.

وتتسبب القمامة في كارثة صحية كبيرة، خاصة وأنها مليئة بالحيوانات النافقة، والتي تتسبب في انتشار الديدان، وما يترتب على ذلك من انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين.

وتحذر الأطقم الطبية في غزة من خطورة الأوضاع، وسبق وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إصابة نحو 355 ألفًا من النازحين بالأمراض الجلدية والمعدية، وذلك في وسط وجنوب القطاع فقط، فيما لا توجد إحصائية خاصة بشمالي القطاع الذي يعاني من ظروف أصعب بسبب حصار الاحتلال وتوقف غالبية المستشفيات عن العمل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 شهيدا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.