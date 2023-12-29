“انتقامًا لأهل غزة”.. برلماني أردني يحرق علم إسرائيل في قاعة الجامعة العربية (شاهد)

تداولت مواقع إخبارية أردنية وصفحات وسائل تواصل اجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو لنائب أردني يحرق علم إسرائيل داخل القاعة الرئيسية لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر المقطع المتداول عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) خليل عطية وهو يحرق العلم، قائلا “انتقاما لأهل غزة وانتقاما لشهداء غزة نحرق علمكم يا صهاينة”.

وألقى النائب عطية بعد ذلك العلم أرضا، وداس عليه، بحسب ما ظهر في المقطع.

النائب الأردني خليل عطية يحــرق العلم "الإسرائيلي" خلال جلسة البرلمان العربي

لـ الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة pic.twitter.com/txoq1NWe60 — athabat network (@AthabatNetwork) December 29, 2023

وأفادت مواقع إخبارية أردنية بأن هذه الواقعة حدثت خلال مشاركة عطية في جلسة البرلمان العربي بالقاعة الرئيسية للجامعة العربية التي عقدت بالقاهرة.

ولم يصدر أي تعقيب من مجلس النواب الأردني أو جامعة الدول العربية حول الحادثة، كما لم يصدر تعليق فوري من إسرائيل.

وعطية (65 عاما) عضو مستقل ويمثل دائرة عمان الأولى منذ 7 دورات نيابية متتالية، ويحمل درجة الماجستير في القانون الخاص، ومعروف بتعاطفه مع القضية الفلسطينية، وسبق أن حرق العلم الإسرائيلي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس، 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.