تسجيل مصور لـ”بن غفير” يكشف عن خلاف مع بيني غانتس بشأن الحرب على غزة (فيديو)

كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تسجيل مصور، الخميس، عن خلافه مع وزير الحرب في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس.

وقال بن غفير، إن خلافه مع بيني غانتس أعمق من مسألة تعيين مفوضة السجون، بل يشمل التصور للمعركة في غزة.

وأضاف أن بني غانتس “يريد إدخال الوقود إلى غزة وأنا أرفض، بني غانتس يريد إدخال معونات إنسانية دون أي شروط”.

وأشار بن غفير إلى أنه يريد أن يحسم المعركة بينما الوزير الآخر يريد البقاء في نفس التصور القديم، وفقا لقوله.

وختم بالقول: “خلافي مع غانتس أنني أريد أن أشجع الحرب، وغانتس لا يريد فعل ذلك”.

وكان بن غفير قد رفض تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، وقال إن ذلك يعود إلى تساهل مصلحة السجون الإسرائيلية مع أسرى حماس، وتفاوضها معهم لتحسين ظروف أسرهم، حسب تعبيره.

ورفض التمديد سبب خلافا كبيرا بين بن غفير وبيني غانتس.

وكان بيني غانتس انضم إلى حكومة الطوارئ الإسرائيلية في أعقاب الحرب على غزة، وفقا لاتفاق ائتلافي ينص على تمديد ولاية رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك المفوض العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ومفوضة السجون الإسرائيلية.