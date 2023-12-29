جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي لنتنياهو: لا يُعقل أن تضعونا في هذا الوضع الصعب (فيديو)

وجه جندي إسرائيلي من لواء جعفاتي رسالة إلى رئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو يطالبه بتأجيل الانتخابات لما بعد الحرب، مشددًا على ضرورة عدم وضعهم في موقف صعب بين الحرب والعودة للمشاركة في الانتخابات.

وفي مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرتديًا زيه العسكري، قال الجندي شمعون توبول “أنا نائب رئيس بلدية بئر السبع، وأخدم الآن في لواء جعفاتي، أود أن أقول لك شيئًا واحدًا، لا يعقل أن تضعونا في هذا الوضع الصعب، أن تضطرونا للاختيار بين الحفاظ على حياة رفاقنا في جنود الاحتياط أو نعود ونخرج من القتال للمشاركة في الانتخابات، هذا غير أخلاقي”.

وأضاف “أنت تعلم ما هو الجيش وتعلم ما هي قوة الاحتياط، لا ترمونا في هذا الموقف أرجو منك أن تؤجل الانتخابات حتى انتهاء الحرب ليس منطقيًا ولا أخلاقيًا أن تجبرونا على التعامل مع هذه المسألة الصعبة”.

جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي لنتنياهو: لا يُعقل أن تضعونا في هذا الوضع الصعب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OWYEp3QjPZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 29, 2023

وتشهد إسرائيل خلافات داخلية ليس فقط حول موعد الانتخابات بسبب حرب غزة، بل أيضًا بين الوزراء، إذ كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تسجيل مصور، أمس الخميس، عن خلافه مع وزير الحرب في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس.

ومن بين الخلافات هو رغبة غانتس، وفقًا لبن غفير، في إدخال المزيد من المساعدات لغزة دون أي شروط، وهو ما يرفضه وزير الأمن القومي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 شهيدا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.