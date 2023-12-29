شاهد: القسام تنشر “فيديو” للمعارك مع الاحتلال في حيي الدرج والتفاح وتعلن تدمير 72 آلية خلال 48 ساعة

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع “فيديو”، مساء الجمعة، للمعارك التي خاضتها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حيي الدرج والتفاح شرقي غزة.

وأعلنت “القسام” أن مقاتليها تمكنوا خلال الـ48 ساعة الماضية من “استهداف 20 آلية صهيونية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح، ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في تلك المنطقتين إلى 72 آلية”.

وأكدت “القسام” في بيان منفصل أن “عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة، حيث فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة”.

وأشارت إلى استهداف مقاتلي “القسام” قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة “TBG” موقعين عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت “القسام” استهداف جنود وآليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وسقوطهم بين “قتيل وجريح”.

وفي بيانات منفصلة نشرتها “القسام” على منصة “تلغرام”، الجمعة، قالت الكتائب: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات برميلية، وعبوة مضادة للأفراد في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وأوضحت أن الاستهداف أوقع القوة الإسرائيلية بين “قتيل وجريح”.

وفي بيان آخر، أشارت إلى استهدافها “جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 10، شمال مخيم البريج، وتحقيق إصابة مباشرة”.

كما أعلنت “القسام” إسقاطها “طائرة استطلاع من طراز Skylark-2 كانت بمهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة”.

كتائب القسام تستولي على طائرة تجسس إسرائيلية تقول إنها كانت في مهمة استخباراتية شمالي قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى ‌ pic.twitter.com/SpYqZkddbl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 29, 2023

وفي بيان آخر، قالت “القسام”: “بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك.. أكدوا تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وتشير معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع أعداد الجرحى من الجنود والضباط منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 936 جريحا.

وبحسب ذات المعطيات، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 2180.

ووفقا للمعطيات، قُتل 502 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، بينهم 168 قتلوا منذ بداية العملية البرية.