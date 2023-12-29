شاهد: جيش الاحتلال ينسحب من شارع الجلاء شمالي غزة مخلفًا دمارًا واسعًا

انسحبت القوات الإسرائيلية المتوغلة في شارع الجلاء في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، صباح اليوم الجمعة، مخلفة وراءها دمارًا واسعًا.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار في الحي، حيث دُمر عددًا كبيرًا من البيوت والسيارات، والتقت عددًا من المواطنين الذين حوصروا في منازلهم أثناء توغل القوات الإسرائيلية.

وقال أحد المواطنين “لمدة 9 أيام حاصرتنا الدبابات الإسرائيلية، وتمركزت في الحي، وبعد 3 أيام من الحصار بدأت في تجريف الشوارع والسيارات وحرق البيوت”.

وأوضح أن غالبية سكان الحي كانوا يمكثون في منازلهم مستترين وخائفين من جيش الاحتلال، وهو ما أدى لجوع الأطفال وعطشهم.

وقالت طفلة “لم نجد طعامًا ولا شرابًا لمدة 3 أيام، كنا نشعر بالرعب والخوف، والرصاص في قلب الدار والله، مجرد أن انسحبت الدبابات خرجنا بحثًا عن طعام نأكله”.

وأثناء شكوى سكان الحي وحديثهم عن الأهوال التي رأوها، سُمع دوي قصف وإطلاق نار في منطقة قريبة، فيما لا تزال الطائرات المسيرة تحلق فوق الحي.

ووفقًا لما نقلته كاميرا الجزيرة مباشر بعد كل انسحاب لقوات الاحتلال من أحد أحياء غزة، دائمًا ما يظهر الخراب وقد عم أنحاء الحي، كما تتناثر الجثث في بعض الأحياء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس، 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.