قرار بعدم أهلية ترمب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

قضت ولاية مين الأمريكية، الخميس، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترمب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024 بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وفي وثيقة رسمية، أعلنت المسؤولة الديموقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة بتنظيم الانتخابات، أن ترمب “غير مؤهل لمنصب الرئيس” بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال “تمرد” من تولي أي مسؤولية عامة.

وسيطعن ترمب بقرار الولاية أمام المحكمة حسمبا أعلن المتحدث باسم حملته الانتخابية، وقد يذهب إلى حد تقديم استئناف نهائي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وسرعان ما دان ترمب ما وصفه بأنه قرار اتخذته “يسارية متطرفة” و”مؤيدة متحمسة” لجو بايدن. وقال الجمهوري عبر فريق حملته الانتخابية “نشهد في شكل مباشر محاولة لسرقة انتخابات وحرمان الناخب الأمريكي من حقه في التصويت”.

وكانت المحكمة العليا في ولاية كولورادو قد خلصت إلى أن ترمب “انخرط في تمرد في 6 يناير/كانون الثاني 2021” وبالتالي فإن التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق عليه لاعتباره غير أهل لتولي الرئاسة.