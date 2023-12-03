أمام مؤتمر المناخ.. شيخ الأزهر: آن الأوان لوقف الحروب البشعة التي ترتكبها آلة القتل الإرهابية في فلسطين (فيديو)

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى وقف “الحروب البشعة المُجْرِمة” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد “المواطنين الآمنين” في فلسطين.

ووجه شيخ الجامع الأزهر، في كلمة بمناسبة توقيع “نداء الضمير” للأديان من أجل المناخ، وافتتاح جناح الأديان في مؤتمر المناخ “صرخة إنسان مذهول من هول آلة القتل الإرهابية الجهنميَّة التي يُعملها قُساة القلوب في صفوف المواطنين الآمنين من النِّساء والرجال والأطفال والرُّضع والخُدَّج، ومن مظاهر العنف والتخريب والدَّمار التي تشهدها أرض فلسطين السليبة”.

ودعت مشيخة الأزهر، في عدة بيانات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، إلى مواجهة “إرهاب الصهاينة” ومن يقف خلفهم، والضغط بكل ما أُوتوا من قوةٍ لوقف “العدوان الأسود” الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في قطاع غزة.

كما طالبت بتسليط الضوء على “وحشية الكيان الصهيوني، الذي اعتاد على اغتصاب الأرض، وتمرس على البطش بأصحابها الأبرياء، ضاربًا بالقوانين الدولية عرض الحائط”.

وأكد الأزهر على ضرورة فضح جرائم جيش الاحتلال ومذابحه ومجازره المستمرة في حق الفلسطينيين الأبرياء، في ظل “صمت المجتمع الدولي وتخاذل القريب والبعيد”.

وتجاوز عدد ضحايا الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 15 ألف شهيد و40 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال.