أمريكا.. محتجون يدعون لإلغاء مؤتمر “الصندوق القومي اليهودي” رفضا لاستمرار الحرب في غزة

دعا مئات النشطاء في ولاية كولورادو الأمريكية إلى إلغاء المؤتمر السنوي لـ “الصندوق القومي اليهودي”، رفضًا لاستمرار العدوان على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مئات النشطاء يعتصمون منذ عدة أيام أمام مقر انعقاد المؤتمر السنوي للصندوق القومي اليهودي (JNF) في مدينة دنفر، احتجاجًا على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الناشطين يسعون من خلال الحشود المشاركة لإغلاق المؤتمر السنوي والذي يعتبر واحدًا “من أبرز الجهات الداعمة لمشاريع التطهير العرقي” التي ينفّذها الاحتلال في فلسطين.

ونقلت الصحيفة في المقابل تصريحات جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أمس، الذي قال “نحن جميعًا على الخطوط الأمامية في مواجهة أولئك الذين يسعون لتبرير الإرهاب وتقويض حقنا في الدفاع عن أنفسنا كإسرائيليين ويهود”، وأضاف “لن تكون هناك هدنة أبدًا”.

وكانت أكثر من 40 منظمة مجتمعية قد وقّعت على رسالة تندد بمؤتمر الصندوق القومي اليهودي وترفض إقامته للاستمرار في دعم إسرائيل.

كما يعتبر الصندوق القومي اليهودي الذي تأسس في بدايات القرن الماضي “المنظمة الأكبر لدعم سرقة الأراضي وتهجير الشعب الفلسطيني وتوسيع الاستيطان” في جميع أنحاء فلسطين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرات، هي الأكبر التي تشهدها المدينة تأييدًا للفلسطينيين، حيث أرجأ مجلس المدينة اجتماعه العادي في وقت سابق، بعد ما طالبه المتظاهرون بتمرير قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

