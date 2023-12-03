استدراج قوة إلى نفق مفخخ.. القسام تعلن استهداف عشرات من جنود الاحتلال وترشق مستوطنات إسرائيلية بالصواريخ

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها استهدفوا، فجر الأحد، 60 جنديا إسرائيليا بتفجير عبوات ناسفة شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، وقتلوا “عددا كبيرا” منهم.

وأضافت الكتائب، في بيان عبر تليغرام “قام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 (02:30 بتوقيت غرينتش) تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال”.

وتابع البيان “تقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة، وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى”.

وذكرت القسام في بيانات أخرى أنها “قصفت تجمعًا لجنود العدو شرقي خان يونس بقذائف الهاون. وتجمعًا لجنود العدو شرقي دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

كما أشارت إلى أن مقاتليها استهدفوا “قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويجهزون على عدد من جنود القوة”.

ولفتت إلى تمكّن مقاتليها من “تفجير فتحة أحد الأنفاق القسّامية بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق”.

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي حول بيانات القسّام.

استهداف دبابات

من ناحية أخرى، قالت القسام إنها استهدفت “دبابة صهيونية متوغلة غرب جباليا بقذيفة الياسين 105″، و”دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 جنوب بيت لاهيا”.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا “5 آليات صهيونية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 ويؤكدون تدمير 3 آليات بشكل كامل”، وفق وصف البيان.

كما استهدفت “جرافة صهيونية من نوع (D9) بقذيفة (تاندوم) ودبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105”.

رشقات صاروخية

وقالت القسام إن أطلقت رشقات صاروخية على مستوطنات “سديروت” وقاعدة “رعيم” العسكرية ومستوطنة “أميتاي” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وذكرت أيضًا أنها استهدفت مستوطنة “ماجين” برشقة صاروخية، كما أعلنت قصف “عسقلان” برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

انتهاء الهدنة

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان له السبت؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني ليرتفع عدد الشهداء حتى ساعات ظهر السبت إلى 15207، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 40650، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية، فيما قتلت “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال الهدنة مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7 آلاف فلسطيني بينهم أطفال ونساء.