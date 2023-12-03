حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية والاحتلال يعترف بتكبد خسائر (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله في بيان صحفي: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان آلية عسكرية في قاعدة بيت هلل بالصواريخ الموجهة وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح”.

وبحسب بيان آخر للإعلام الحربي لحزب الله جاء فيه “استهدفت المقاومة الإسلامية مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبعا، وتحقق إصابات مباشرة”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المصابين بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة قرب الحدود اللبنانية هم 11، بينهم 8 جنود.

وأضافت الإذاعة عبر منصة “إكس” أن 11 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة، بينهم 8 جنود و3 مدنيين، جراء الصاروخ المضاد للدروع، الذي أطلق على بيت هيلل (شمال).

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجنود نزلوا من المركبة قبل ثوان من إصابتها بصاروخ أطلقه مقاتلو حزب الله، وأصيبوا بشظايا، وتم نقلهم إلى مستشفى زيف في مدينة صفد (شمال).

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال في بيان أنه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه مركبة تابعة للجيش في منطقة بيت هيلل.

وأضاف “نتيجة لذلك، تعرضت السيارة لأضرار، وأصيب عدد من الجنود بجروح طفيفة نتيجة الشظايا، من دون تحديد عددهم”، ولفت جيش الاحتلال إلى أن قواته تهاجم مصادر النيران، بنيران المدفعية.

وفي هذا الصدد، أفادت قناة المنار التابعة لـ”حزب الله” بـ”قصف صهيوني عنيف يستهدف أطراف كفرشوبا والهبارية وشبعا”.

بينما أشارت “الوكالة الوطنية للإعلام” إلى أن “أطراف بلدة مروحين ومنطقة حامول شرق الناقورة وأطراف بلدة عيتا الشعب، تعرضت لقصف مدفعي معاد”.

ولفتت الوكالة إلى أن “القصف المعادي على أطراف بلدة مروحين استهدف منزلًا غير مأهول قرب مقر الوحدة الغانية”، موضحة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المنزل المذكور للقصف.

كما أشارت إلى أن “عدة بلدات في قضاء مرجعيون تتعرض للقصف المعادي كمحيبيب وحولا وميس الجبل قرب مركز قوات الطوارئ وتلة حمامص بسردا والوزاني، كما تم استهداف منزل بحولا وآخر في الوزاني”.

الوكالة الوطنية للإعلام – غارة معادية استهدفت اطراف حولا ووادي السلوقي https://t.co/b2WYWDQQZL — National News Agency (@NNALeb) December 3, 2023

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أكثر أسبوعين، توترًا شديدًا وتبادلًا متقطعًا للنيران بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لمدة 7 أيام، خلّفت آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.