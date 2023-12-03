خرج بفرش سريره فقط.. شاب في خان يونس يبكي منزله بعدما قُصف أمام عينه (فيديو)

انهار الشاب وهو يقول لكاميرا الجزيرة مباشر إنه أصبح بلا مأوى هو وأسرته

غادر شاب فلسطيني منزله، أمس السبت، مع عائلته بعد إخطارهم بأن الاحتلال الإسرائيلي سيقصف الأبراج السكنية التي يقيمون فيها في “مدينة حمد” بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأخذت الأسر معها أفرشة الأسِرة فقط لتفترشها عند النزوح، فيما تجمعوا في خلاء شاسعة مقابلة للأبراج السكنية يشاهدون صواريخ الاحتلال وهي تنزل على منازلهم وتدمرها.

وانهار الشاب وهو يقول لكاميرا الجزيرة مباشر إنه أصبح بلا مأوى هو وأسرته، وتابع “يكفينا حرب ودمار ودماء”، وزاد “نريد وقف إطلاق النار”.

وقال الشاب إن السكان أخلوا منازلهم إلا أن القصف سجّل عددًا من الإصابات وسقوط شهداء، وعبّر عن ألمه وهو يشاهد منازلهم تُدك، مرددًا “حسبي الله ونعم الوكيل”.

ووثّقت كاميرا الجزيرة مباشر، أمس السبت، قصف شقق سكنية في “مدينة حمد” التي كانت تعتبر منطقة آمنة، وقد شُيدت بمبادرة قطرية لأهالي قطاع غزة.





وسُمع دوي الانفجار قويًا فيما تصاعدت سحب من الدخان الأسود والرمادي، سُمعت بعدها أصوات عويل المواطنين ونفيرهم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن الاحتلال الإسرائيلي قصف الشقق السكنية بقذيفة مدفعية، ونقل دمار أحد المنازل بشكل كامل.

وقال أحد المتضررين إن من كانوا في المنزل كلهم مدنيون، فيما عمّ الخراب جميع أرجاء المنزل.

وكان المشهد مروّعًا إذ كان صوت انفجار القذيفة بالمباني شديد القوة، وقد أدى إلى انكسار الزجاج وتطاير الشظايا على مسافة بعيدة من مكان سقوط القذيفة، حيث كان مصوّر الجزيرة مباشر يلتقط المشاهد.

وشهدت مدينة خان يونس يومي السبت والجمعة قصفًا كثيفًا ومتواصلًا بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام منذ الجمعة الماضية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).