خرج بمفرش سريره فقط.. شاب في خان يونس يبكي منزله بعدما قُصف أمام عينه (فيديو)

انهار الشاب وهو يقول لكاميرا الجزيرة مباشر إنه أصبح بلا مأوى هو وأسرته

غادر شاب فلسطيني منزله، أمس السبت، مع عائلته بعد إخطارهم بأن الاحتلال الإسرائيلي سيقصف الأبراج السكنية التي يقيمون بها في “مدينة حمد” بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأخذت الأسر معها مفارش الأسرّة فقط لتفترشها عند النزوح، وتجمعوا في منطقة خلاء شاسعة مقابلة للأبراج السكنية يشاهدون صواريخ الاحتلال وهي تسقط على منازلهم وتدمرها.

وانهار الشاب وهو يقول لكاميرا الجزيرة مباشر إنه أصبح بلا مأوى هو وأسرته، وتابع “يكفينا حرب ودمار ودماء”، وزاد “نريد وقف إطلاق النار”.

وقال الشاب إن السكان أخلوا منازلهم إلا أن القصف أسفر عن شهداء ومصابين، وعبَّر عن ألمه وهو يشاهد منازلهم تُدك، مرددًا “حسبي الله ونعم الوكيل”.

ووثّقت كاميرا الجزيرة مباشر، أمس السبت، قصف شقق سكنية في “مدينة حمد” التي كانت تُعَد منطقة آمنة، وقد شُيدت بمبادرة قطرية لأهالي قطاع غزة.





وسُمع دوي الانفجار قويًّا في حين تصاعدت أعمدة من الدخان الأسود والرمادي، سُمعت بعدها أصوات عويل المواطنين ونفيرهم.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف الشقق السكنية بقذيفة مدفعية، ونقل مشهد الدمار الكامل لأحد المنازل.

وقال أحد المتضررين إن من كانوا في المنزل كلهم مدنيون، في حين عمّ الخراب جميع أرجاء المنزل.

وجاء المشهد مروّعًا إذ كان صوت انفجار القذيفة بالمباني شديد القوة، وقد أدى إلى تحطيم الزجاج وتطاير الشظايا على مسافة بعيدة من مكان سقوط القذيفة، حيث كان مصوّر الجزيرة مباشر يلتقط المشاهد.

وشهدت مدينة خان يونس، يومي الجمعة والسبت، قصفًا كثيفًا ومتواصلًا بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).