شؤون الأسرى: الاحتلال يحول السجون إلى مقابر أحياء.. وتصاعد المخاوف بشأن مصير نائل البرغوثي

عدد الأسرى ارتفع بنحو ألف أسير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، إن وتيرة الاعتداء على الأسرى داخل السجون تسير بمنحنى متصاعد منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مشددة أن الاحتلال يقوم بتحويل السجون إلى “مقابر أحياء”.

وأشارت الهيئة الفلسطينية الرسمية في بيان صحفي، إلى أن هذه الاعتداءات تأتي وسط تعتيم شديد من قبل إدارة السجون، وذلك “لعدم فضح الجرائم التي تمارسها بحق الأسرى، حيث تمنع زيارات الأهل و المحامين، وقامت بعزل الأسرى بشكل كامل عن العالم الخارجي، ونتيجة لما سبق فقد استشهد 6 أسرى نتيجة التعذيب الشديد”.

كما أوضحت أن الأقسام تعرضت لاقتحامات شبه يومية، يقوم خلالها الجنود بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية، ما أدى إلى إصابتهم بالرضوض والكدمات والجروح العميقة، إلى جانب كسور في الأيدي والأرجل.

وأضافت “جنود الاحتلال تعمّدوا خلال عمليات الاعتقال والمداهمة، تكسير بيوت المعتقلين وضربهم بشكل عنيف منذ لحظة الاعتقال وصولًا إلى التحقيق وانتهاء بالسجن، ويتخلل ذلك الشتائم والتهديدات والإهمال المتعمد لإصاباتهم وأوضاعهم الصحية، وتركهم دون علاج، وفي حال قام أحد الأسرى بطلب طبيب، يكون الرد الفوري من قبل الجنود: من يطلب الخروج من القسم للعلاج سيتعرض للضرب وسيموت”.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس قال إن عدد الأسرى ارتفع بنحو ألف أسير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتصاعدت العقوبات الجماعية الإسرائيلية بحقهم منذ بداية الحرب.

نائل البرغوثي في خطر

وفي سياق متصل قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ معطيات أولية وردت عن تدهور الوضع الصحي للأسير نائل البرغوثي مؤخرًا، وتم نقله من سجن جلبوع إلى أحد المستشفيات، دون معرفة أي تفاصيل أخرى عن وضعه الصحيّ.

وأضاف نادي الأسيرفي بيان صحفي، أنّ هذه المعلومات تأتي بعد مرور أقل من شهر، على تعرض الأسير البرغوثي لعملية اعتداء بالضرب، خلال نقله من سجن (عوفر) إلى سجن (جلبوع)، حيث يقضي البرغوثي البالغ من العمر (66 عامًا)، حكمًا بالسّجن المؤبد و18 عامًا، وقد أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 44 عامًا، وهي أطول فترة اعتقال يقضيها أسير في سجون الاحتلال.

وأكد نادي الأسير، أنّه “ورغم المحاولات التي جرت من أجل زيارته ومجموعة أخرى من الأسرى القابعين في سجن جلبوع من قبل الطواقم القانونية، إلا أن إدارة السجن لم تسمح بالزيارة، الأمر الذي زاد من المخاوف على مصيره، وعلى مصير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر”.

ومنذ اندلاع معركة طوفان الأقصى وبدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سُجلت 3325 حالة اعتقال، وفق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين، في حين قُدّر عدد الأسرى في السجون قبل ذلك بنحو 5 آلاف و500 أسير وأسيرة.