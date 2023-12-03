شاهد: نتنياهو يُلمح إلى رفض وزير الدفاع حضور مؤتمره الصحفي.. ماذا قال؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه اقترح على وزير الدفاع يوآف غالانت عقد مؤتمر صحفي مشترك وهو “اختار ما اختار”، في إشارة إلى رفضه الظهور معه من دون ذكر تفاصيل إضافية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منفرد له في اليوم الثاني من استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، الجمعة، التي استمرت أسبوعًا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي: اقترحت على وزير الدفاع أن نخرج في مؤتمر صحفي مشترك لكنه قرر ما قرره#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/WlT4WipzYD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2023

وسبق أن ظهر نتنياهو وغالانت مرات عديدة في مؤتمرات صحفية مشتركة، مع حديث عن وجود خلافات مكتومة عميقة بين رئيس الوزراء من جهة وقادة الجيش والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، منذ بدء الحرب.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حمّل نتنياهو الأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل في توقع هجوم “حماس”، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، حذفها لاحقًا بعد تعرُّضه لانتقادات من داخل الحكومة وخارجها.

وكتب نتنياهو حينئذ محاولًا التنصل من المسؤولية “جميع أجهزة الأمن، بمن في ذلك رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الشاباك، كانت ترى أن حماس تم ردعها وتريد التوصل إلى تسوية”.

وقبل ذلك بأيام، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هناك خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش، بشأن التقييمات والخطط والقرارات.

وردًّا على سؤال في المؤتمر الصحفي، السبت، عن تعليقه على تراجع شعبيته وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة في إسرائيل، قال نتنياهو “لا نعمل وفق استطلاعات الرأي، ولديَّ تفويض من الشعب بقيادة البلاد. إذا عملنا بهذه الطريقة فلن أكون هنا ليوم واحد”.