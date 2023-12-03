شهيد في الضفة ومخابرات الاحتلال تداهم منزل خطيب المسجد الأقصى شرقي القدس (شاهد)

كما اقتحم عشرات المستوطنين الحرم القدسي ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة

استشهد شاب فلسطيني فجرًا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، في حين اقتحم جنود إسرائيليون بناية في القدس المحتلة يقطنها خطيب المسجد الأقصى فيما استباح عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على عدنان عصام زيد (21 عامًا) في الشارع الغربي من المدينة أثناء توجهه لمكان عمله في أحد المخابز.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين. وأعلن في مدينة قلقيلية الإضراب الشامل اليوم حداداً على روح الشهيد زيد.

مشهد يوثق لحظة قنص قوات الاحتلال لمواطن فلسطيني في بلدة قلقيلية بالضفة الغربية pic.twitter.com/rYD42QfewY — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 3, 2023

مداهمة منزل خطيب الأقصى

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بناية فيها منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حي “الصوانة” ببلدة الطور.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات من مخابرات الاحتلال داهمت منزل خطيب الاقصى، وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال قامت بوضع ملصقات على البناية تخطر باعتزام هدمها، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت أن البناية المهددة بالهدم تتكون من خمسة طوابق ويقطن في أحدها الشيخ عكرمة صبري.

اقتحام المسجد الأقصى

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان الفلسطينيين من دخوله.

وكثف الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته للبلدات والمدن في الضفة الغربية واعتقل عددا كبيرا من الشباب فيها، كما أسقط عددا من الشهداء بالتزامن مع الحرب على غزة، وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.