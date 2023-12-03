عروس تبيع الحلوى داخل مخيم للنازحين في غزة بعدما دمر الاحتلال منزلها (فيديو)

كانت ديانا سامي عبيد -عروس فلسطينية من سكان شمال غزة- تعيش حياة سعيدة هادئة مع زوجها قبل أن تضطرهما الظروف إلى النزوح جنوبا بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع تاركين وراءهم أحلامًا لم تبدأ بعد.

ديانا وزوجها وصلا إلى أحد المخيمات في جنوب قطاع غزة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة، استقرا في خيمة مع ثلاث أسر أخرى، ولكن الحياة في المخيم لم تكن سهلة.

قالت ديانا للجزيرة مباشر إنها لم تكن ترغب في ترك منزلها في تل الهوى شمال غزة والنزوح للجنوب، خاصة وأنها تزوجت حديثًا قبل 3 أشهر ولم تفق بعد من حلمها بالاستقرار في منزل الزوجية الجديد.

وأضافت ديانا أنها نزحت مضطرة بعد مدة طويلة من الحرب ومن استمرار القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى هدم منزلها ومنزل عائلتها لتضطر في النهاية إلى النزوح جنوبًا.

بدأت ديانا تبحث عن وسيلة لدعم زوجها ومحاولة كسب العيش داخل المخيم. اكتشفت موهبتها في صنع الحلوى، وبدأت تقوم صناعة الحلوى “المهلبية” وبيعها للنازحين لكسب القليل من النقود لتساعدهما على العيش، مؤكدة أنها تكفي بالكاد لإطعام الأطفال الصغار خاصة مع صعوبة الحصول على الخشب والحطب لاستخدامها في طهي الحلوى.

وأضافت أن دخلها في اليوم لا يتجاوز 10 شيكل (2.7 دولارًا) وهو مبلغ قليل لا يكفي لشراء الخبز، على حد وصفها.

وناشدت ديانا في نهاية حديثها بوقوف الجميع مع شعب غزة وتقديم المساعدة لهم والمشاركة بإعادة الإعمار، مبدية دهشتها واستغرابها من صمت المجتمع الدولي إيذاء ما يحدث لهم وعدم مساعدتهم، كما طالبت بوجود هدنة دائمة وإنهاء الحرب حتى تتمكن من العودة مجددًا إلى منزلها وإلى حياتها الطبيعة في شمال غزة.