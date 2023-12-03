عشرات الشهداء والمصابين بقصف استهدف منزلا و”معصرة زيتون” في مدينة رفح جنوب غزة (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن 15 شخصًا على الأقل استشهدوا، وأصيب نحو 130 جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا ومعصرة زيتون في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن القصف استهدف منزلًا يعود لعائلة البواب ومعصرة زيتون في حي الجنينة شرقي رفح، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وخلّف القصف حفرة بعمق أمتار عدة، ويبلغ قطرها عشرات الأمتار.





وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن أكثر من 300 شخص استشهدوا، اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في القطاع.

وأضاف أن هناك الكثير من المفقودين تحت الأنقاض، لكن لا توجد قدرة على انتشال الجثامين أو المصابين من تحت الركام.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الشهداء منذ بداية الحرب تجاوز 15 ألف شهيد، فيما بلغت أعداد المصابين أكثر من 41 ألف جريح.