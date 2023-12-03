غزة.. مقبرة جماعية لدفن الشهداء في شرق البريج بعد تكدس الجثث واشتداد القصف (فيديو)

استخدم الأهالي سيارات نصف نقل لنقل جثث الشهداء إلى المقبرة الجماعية، وتبادلوا العزاء فوق جثث أقربائهم في مشهد مؤلم

دفن عدد من أهالي قطاع غزة الشهداء من أقربائهم في مقبرة جماعية بعد امتلاء مقابر القطاع عن آخرها، جراء كثافة قصف الاحتلال الإسرائيلي وتزايد عدد الشهداء.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، دفن عدد كبير من الشهداء في مقبرة جماعية شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وتبادل أهالي الشهداء العزاء فوق جثث أقربائهم في مشهد مؤلم، وتكدست جثث الشهداء في إحدى الزوايا بانتظار اجتماع أكبر عدد لدفنهم جماعيًّا.

واستخدم الأهالي سيارات نصف نقل لنقل جثث الشهداء إلى المقبرة الجماعية، وظهرت وهي مكدَّسة فوق بعضها لكثرتها.

وكثفت إسرائيل، الأحد، قصفها على غزة لليوم الثالث بعد انتهاء الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيث شنت طائراتها خلال الساعات الماضية غارات وقصفًا كثيفًا على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا خلّفت 100 شهيد.

واستُشهد 240 على الأقل وأصيب أكثر من 650 منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة، في حين تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر 15 ألف شهيد و40 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.