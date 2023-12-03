قائد فريق التفاوض التايلندي يكشف كواليس تعامل المقاومة في غزة مع الأسرى (شاهد)

ليربونغ سعيد: حماس حافظت على نفس المعيار في معاملة الأسرى لأنها تتبع الشريعة الإسلامية، وخاصة حماية الأطفال

بعد مشاركته في مفاوضات إطلاق سراح 17 محتجزًا من بلاده في غزة، كشف ليربونغ سعيد قائد فريق التفاوض التايلندي، أسرار وكواليس معاملة المقاومة الفلسطينية للأسرى بعد عملية “طوفان الأقصى”.

وقال في لقاء مع شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، إن جميع الأسرى أخبروا عائلاتهم بأنهم تلقّوا رعاية جيدة، مشيرًا إلى أن المقاومة زودتهم بالملابس والطعام والماء والرعاية الصحية.

وأضاف “تم التعامل مع الأسرى وفقًا للقرآن والشريعة الإسلامية، وكنت واثقًا من أن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ستعتني بالعمال التايلنديين، ويمكنك أن ترى العمال المفرج عنهم وقد تفاعلوا بشكل جيد مع حماس”.

“المعاملة الحسنة شملت جميع الأسرى”

وأشار المفاوض التايلندي إلى أن هذه المعاملة لم تكن معاملة خاصة من حماس للأسرى التايلنديين باعتبارهم مسلمين، مؤكدًا أن المعاملة الحسنة شملت جميع الأسرى بمن فيهم الإسرائيليون.

وتابع “أعتقد أن حماس حافظت على نفس المعيار في معاملة الأسرى لأنها تتبع الشريعة الإسلامية، وخاصة حماية الأطفال”.

ونفى المفاوض التايلندي ممارسة أي ضغوط على العمال المفرج عنهم للحديث بشكل جيد عن المقاومة بعد إطلاق سراحهم، أو أن يكون هذا من شروط الإفراج عنهم، قائلًا “تفاوضنا بشكل جيد مع حماس، لم يكن لهم طلبات أو شروط. قالوا فقط إنه سيتم إطلاق سراح الأسرى عندما يتوقف إطلاق النار”.

وكان ليربونغ سعيد عضوًا في مجموعة من المسلمين التايلنديين التي دعا إليها رئيس البرلمان التايلندي وان محمد نور ماتا، والتي زارت طهران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأجرت محادثات مع ممثلي حماس.

وقبل اندلاع الحرب، كان نحو 30 ألف عامل تايلندي يعملون في قطاع الزراعة في إسرائيل، وهم يشكلون إحدى أكبر مجموعات العمال المهاجرين هناك.