“قامة أكاديمية”.. استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية في غزة وعائلته بقصف إسرائيلي

كان سفيان تايه باحثًا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية

استشهد رئيس الجامعة الإسلامية في مدينة غزة سفيان تايه وعائلته، في غارة للاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، استهدفت منطقة الفالوجة بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأصدر وزير التعليم العالي الفلسطيني محمود أبو مويس، نعيًا نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وصفت فيه تايه بأنه “قامة أكاديمية”.

ونعت الوزارة تايه قائلة “القامة الأكاديمية رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور سفيان تايه، استشهد اليوم هو وعائلته، نتيجة قصف الاحتلال منطقة الفالوجة في قطاع غزة، ضمن العدوان المتواصل على أهلنا في القطاع”.

وكان تايه باحثًا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية، وهو من مواليد العام 1971 في مخيم جباليا.

وفي وقت سابق السبت، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال قصف مبنى سكنيا في منطقة الفالوجة بجباليا، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، سكان عدة مناطق شمالي غزة إلى إخلائها تمهيدا لقصفها.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية وأمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

واستُشهد 240 على الأقل وأصيب أكثر من 650 منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة، وتركز القصف على مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في حين تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر 15 ألف شهيد و40 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.