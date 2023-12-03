مجزرة جديدة في تل الزعتر.. مشاهد مفجعة بعد قصف الاحتلال منزلين شمالي غزة (فيديو)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجزرة جديدة بقصف منزلين لعائلتي أبو عيطة وأبو زيتون في تل الزعتر شمالي قطاع غزة، مُوقعًا عددًا من الشهداء والمصابين.

وأظهرت لقطات خاصة بثتها الجزيرة مباشر جموع الأهالي وهم يسارعون لانتشال جثث الشهداء من بين أنقاض المنازل التي تهدمت بفعل القصف، مع عجز سيارات الإسعاف عن الوصول إلى المكان.

وبصعوبة بالغة واصل السكان نقل المصابين إلى المستشفيات بعربات بدائية، وسط ذهول الجميع من وطأة القصف الذي أتى على منازلهم فأصبحت في لحظات أثرًا بعد عين.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض، موضحًا أن طواقمه لم تتمكن من انتشالهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع والعجز الكبير في الإمكانات والآليات.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني الرائد محمود بصل، في بيان نشرته وزارة الداخلية في غزة “ما زلنا نناشد ضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني. آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم”.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وطيلة فترة الهدنة، أكدت مصادر طبية في شمالي قطاع غزة عدم استلام المنطقة أي قطرة من الوقود اللازم لتشغيل الآليات ورفع الأنقاض لانتشال الشهداء.