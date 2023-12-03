مدير صحة غزة: لم تدخل حبة دواء واحدة أو لتر وقود إلى مستشفيات القطاع خلال الهدنة المؤقتة (فيديو)

منير البرش: لم يخرج من القطاع سوى 400 حالة للعلاج في الخارج من أصل 40 ألف جريح

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مستشفيات القطاع الذي يشهد حربًا شعواء من الاحتلال الإسرائيلي لم تستفد شيئًا من الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام.

وأضاف البرش في مداخلة هاتفية عبر الجزيرة مباشر، صباح اليوم الأحد، أنه لم يدخل لتر وقود وحد للمستشفيات في القطاع ولا حبّة دواء.

وتابع أن المستشفيات في وضع متردٍ ولم تستفد شيئًا من الهدنة، قائلًا إنه لم يخرج من القطاع سوى 400 حالة للعلاج في الخارج من أصل 40 ألف جريح.

“حالة سعار”

وقال البرش إن الاحتلال يقصف أحياءً ومباني بأكملها مأهولة بأعداد كبيرة من السكان “وفي حالة سعار” .

وأضاف أن إحدى الغارات استهدفت منزلًا يقطنه أكثر من 100 شخص بينهم رئيس الجامعة الإسلامية في غزة وشقيقه ولم تتمكن الطواقم سوى من انتشال 4 شهداء فقط ولا يزال الباقون تحت الأنقاض.

وأوضح البرش أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر الطواقم الطبية لإثنائها عن العمل، مشيرًا إلى أن أكثر من 280 من الكوادر الصحية في القطاع استشهدوا في غارات للاحتلال، بينما اعتقل الاحتلال أكثر من 31 طبيبًا، بينهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مستشفى الشفاء.

استهداف 130 مؤسسة صحية

وقال البرش للجزيرة مباشر إن الاحتلال استهدف 130 مؤسسة صحية ولم يترك شيئًا ودمّر الأجهزة والمعدات الطبية بتلك المنشآت.

وأوضح أن 7 آلاف شخص يلجؤون الآن إلى مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة بعد أن تقطعت بهم السبل إثر القصف العشوائي والمكثف على منازلهم.





من جانبه، قال الدكتور أحمد الكحلوت، مدير مستشفى كمال عدوان، إن الاحتلال قصف كامل محيط المستشفى وأن هناك آلاف الأشخاص موجودون بها.

وأضاف الكحلوت للجزيرة مباشر أن الجرحى يفترشون الأرض وطرقات المستشفى بعد عدم وجود أسرّة تستوعبهم.

وقال الكحلوت في مداخلة هاتفية إن لديه 200 جريح بينهم الطاقم الطبي بأكمله 100 فرد ولا يستطيعون تلبية احتياجات الجرحى في ظل وجود أطفال خدج في المستشفى يعتمدون بصورة أساسية على أجهزة طبية معينة وأكسجين.

واستُشهد 240 على الأقل وأصيب أكثر من 650 منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة، في حين تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر 15 ألف شهيد و40 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.