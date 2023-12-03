مدير مستشفى العودة بجباليا للجزيرة مباشر: مستمرون في العمل حتى تضع الحرب أوزراها (فيديو)

أكد الدكتور أحمد مهنا، مدير مستشفى العودة في جباليا شمالي قطاع غزة، أن المستشفى ستواصل عملها حتى آخر لحظة على الرغم من الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال.

وأكد مهنا في حديثه إلى الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال قصفت بشكل مباشر مكتبه ما أحدث أضرارًا مادية كبيرة في المستشفى والمكتب.

وقال مهنا “باشرنا بتنفيذ خطة الطوارئ القصوى منذ اليوم الأول للعدوان”، مضيفًا أن المستشفى استقبلت عدد كبير من المرضى ما يقارب 3 آلاف مريض منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف أن الاحتلال استهدف طابقين أيضًا في مستشفى العودة ما تسبب في تدمير 50 سريرًا وخروج غرفتين عمليات عن العمل مما أثّر على الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

وأشار مهنا إلى قيام مستشفى العودة بإيقاف كل العمليات المجدولة في فرعيها في جباليا والنصيرات، حتى يتمكن طاقم العمل من تقديم الخدمة الطبية العاجلة في ظل العدوان المستمر.

وأكد أن مستشفى العودة هو الوحيد الذي يقوم بإجراء العمليات الكبيرة في شمال القطاع بعد العمل في المستشفى الإندونيسي، موضحًا أن الطاقم الطبي يعمل منذ بداية العدوان دون توقف.

أكبر المشكلات

وقال مهنا إن نقص السولار والأكسجين هما أكبر المشكلات التي تواجههم خلال العمل، موضحًا أننا تغلّبنا على النقص المبدئي في الأكسجين بالتعاقد مع مكتب في الشيخ رضوان يمّدنا بأسطوانات الأكسجين ولكن بالطبع ليست الكمية التي تكفي العمل على سد احتياجات كافة المرضى، ما اضطرنا إلى إعطاء مخدّر “بنج” نصفي لحالات الولادة القيصرية، ومخدر موضعي للحالات السهلة، على حد وصفه.

واستطرد أن السولار يعملون على توفيره حتى يستمر العمل في المستشفى، موضحًا أن هناك بعض الأقسام بلا كهرباء، مؤكدًا على إجراء العمليات الجراحية على ضوء كشّافات تعمل بالبطاريات سعيًا من طاقم العمل لتوفير الكهرباء.

“أحلك أزمة في تاريخ القطاع”

وأكد مهنا على استمرارهم في العمل وتقديم الخدمات الطبية حتى تضع الحرب أوزراها، مشددًا على عدم تركهم أهلهم في شمال غزة وسط الطريق على وقع أزمة تعد من أحلك الأزمات في تاريخ القطاع.

ويصف أحمد صالحة -مصاب في المستشفى- بأنه تعرض لإصابة جراء القصف المستمر على شمال قطاع غزة، موضحا أنه تم نقله إلى مستشفى كمان عدوان وبسبب نقص الإمكانيات تم نقله مجددًا إلى مستشفى العودة.

وأضاف صالحة -وهو يئّن من آلامه- أن أطباء مستشفى العودة قاموا بإجراء عملية معقدة له، متوجّهًا بالشكر لطاقم المستشفى الذي يعمل ليلا نهارا دون توقف.

أما الشاب محمود إبراهيم يصف إصابته وسط دهشته بوضعه الجديد قائلًا “فوجئت بقصف عنيف وحواليا شهداء ورجلي انقطعت وما كنتش قادر أتنفس”، مضيفًا أن حالته الصحية الآن جيدة بعد قيام الأطباء ببتر قدمه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.