“مهر القدس غالي”.. فلسطينية تصف كيف نجت بأعجوبة من قصف دمّر منزلها في رفح (فيديو)

تحسّرت الشابة على منزلها الذي سكنت فيه منذ 5 أشهر فقط ولم تسدد ديْن فرشه بعد

رَوت فلسطينية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة كيف نجت من الموت بأعجوبة بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلها.

وتحسّرت الشابة نور على منزلها الذي سكنت فيه منذ 5 أشهر فقط، وقالت إنها تنتظر إتمام بنائه منذ سنوات، ليدمره الاحتلال الإسرائيلي في دقائق.

وقالت نور إنها خلدت للنوم مساء أمس السبت عند الساعة العاشرة مساءً وأن القصف جرى بعدها بنصف ساعة، استفاقت المرأة على صوت زوجها وهو يناديها إلا أنها لم تتمكن من تحريك أطرافها بسبب الطوب والحجر الذي سقط عليها.

لحظات رعب

وتابعت المتحدثة، اليوم الأحد، وصف لحظات الرعب التي عاشتها وأسرتها، وحمدت الله كثيرًا أنها لم تنم في غرفتها الخاصة والتي تحولت إلى ركام، وإلا كانت لتصبح “أشلاء” على حد قولها.

وأخذت نور الصحفيين إلى داخل منزلها الذي طاله الخراب قائلة إنها لم تسدد دين فرش منزلها بعد، وتحسّرت وهي تقول “الثلاجة هدية لم أهنأ بها بعد”، واستدركت “لكن كله فداء للقدس وللمقاومة”.

فداءً للقدس والمقاومة

وزادت المرأة “قالوا لنا أن مهر القدس غالي ونحن سنظل ندفعه من بيوتنا وأموالنا وأولادنا ودماء شهدائنا”، وأظهرت الشابة الفلسطينية صلابة وصمودًا وهي تقول “نحن مع المقاومة ومع حماس ومع أبو عبيدة ومع محمد الضيف، فداهم كل هذا يخلفه الله”.

وتحولت غرفة نوم نور إلى رُكام إذ طالها القصف بشكل مباشر، فيما تضرر باقي المنزل بشكل كبير وتحول إلى ركام دمر كل محتوياته.

“ماذا ينتظرون؟”

ورفعت نور سبابتها وهي تردد “حسبي الله ونعم الوكيل على الصهاينة وعلى من يتفرج علينا من العرب دون أن يفعل شيئًا”، وتساءلت “ماذا ينتظرون؟!” مؤكدة أن الاحتلال قتل في قصف واحد 93 شهيدًا، وأضافت “يضربوننا بالأحزمة النارية حتى يسقطوا أكبر عدد من الشهداء”.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد مؤلمة لمواطنين يحفرون في الركام بأيديهم وبآليات متواضعة لإزاحة الحجارة والأتربة واستخراج جثث ذويهم من تحت المنازل التي دُكّت في الأرض.

واستُشهد 240 على الأقل وأصيب أكثر من 650 منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة، في حين تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر 15 ألف شهيد و40 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.