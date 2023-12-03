“نناشد الدول العربية النائمة”.. صدمة أهالي النصيرات من حجم الدمار داخل المخيم (فيديو)

ضرب مواطن فلسطيني في قطاع غزة كفا بكف وهو يتحسر على ما آل إليه الحي الذي يسكنه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقف الرجل وسط الدمار والحجارة وبنايات تمسك أسقفها بعض الأعمدة فيما سقطت جدرانها.

وقال المتضرر لكاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، بلسان أثقلته الدهشة والألم “نناشد الدول العربية النائمة أن تتدخل لوقف إطلاق النار”، مؤكدًا أن الحي الذي يقطنه لا يوجد به مقاومون، وأن جميع ساكنيه عُزّل.

تابع المتضرر من قصف الاحتلال الإسرائيلي مستغربًا “نحن إلى الآن لا نعرف أين قصفوا وماذا يستهدفون وما نوع الصواريخ التي يستخدمونها”، وزاد “شعرنا بالأسقف تسقط فوق رؤوسنا ليلا ونحن نيام”.

“أشبه بزلزال أو بركان”

وقال متضرر آخر إن القصف جرى على الساعة 10 والنصف ليلًا، ووصف لحظات الفاجعة الأولى قائلًا “كان القصف عنيفا وقويا لا يوصف، لقد كان أشبه بالزلزال أو البركان”.

ومضى المتضرر في حيرة يتحدث إلى كاميرا الجزيرة مباشر “ربما تم قذفنا ببرميل أن اثنين”، متسائلًا هو الآخر عن السبب، قائلا إن الحي كان آمنا وأن كل من يسكنونه مواطنون عاديون ولا توجد أي أماكن لتواجد المقاومة.

“بُترت أطراف الصغار”

وعبّر الرجل عن تشبثه بأرضه وهو يقول “خسرنا كل شيء لكن لن نفرط في أرضنا ولن نخرج منها مهما فعلوا”، وأفاد المواطن أن عددًا من الشهداء سقطوا في القصف أمس السبت، وبُترت أطراف الصغار وجرح آخرون.

اعتبر المتضرر أن ما يحدث هو قدر الشعب الفلسطيني الذي ينزف دون أن يوقف العالم العربي “ولا الغرب الذي ينادي بالديمقراطية والحماية والحقوق” -على حد تعبيره- هذا النزيف.

وقف بعض سكان الحي مندهشين من حجم الدمار وأعينهم تحملق في المنازل التي لم يتبق منها غير الأسقف، فيما يد المتحدث تشير إليها وهو يقول “هل هذه هي مقرات المقاومة؟ هل الأطفال الذين يموتون هم المقاومون؟”.