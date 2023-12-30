أمنيات الفلسطينيين في رام الله بعام جديد تتوقف فيه حرب غزة (فيديو)

يتشارك الفلسطينيون في رام الله أمنياتهم للعام الجديد بوقف الحرب في غزة، واستعادة الهدوء بالضفة الغربية.

وقال مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، للجزيرة مباشر، إن أمنية كل فلسطيني الآن داخل الأراضي المحتلة وخارجها هو إنهاء نظام الفصل العنصري الذي أسسته إسرائيل.

وتشهد الضفة الغربية أوضاعًا متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل شهرين ونصف الشهر، إذ كثّف الجيش الإسرائيلي خلالها حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، صاحبتها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها آلاف الفلسطينيين.

وعبّر مواطنون في مدينة رام الله عن أمنياتهم المتجددة بالسلام في العام الجديد المقبل وأن يتوقف العدوان على قطاع غزة فورًا، وأن يحصل الجرحى على العلاج اللازم المنقذ للحياة، والتخفيف من معاناة أسر الشهداء، وخاصة الأطفال الذين فقدوا أهليهم”.

وفي غزة، أجمع كثيرون على أن أبسط أمانيهم للعام الجديد تتمثل في إنهاء الحرب وإحلال السلام وعودة الأمن والأمان لقطاع غزة وأن ينعم أطفالهم بحياة طبيعية مثل جميع أطفال العالم.

وتمنى عدد من النازحين العودة مجددًا إلى ديارهم وإعادة إعمار ما تهدّم منها، وناشد بعضهم المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق نار طويل حتى يتمكنوا من استقبال العام الجديد مثل باقي شعوب الأرض.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على المدنيين في قطاع غزة المحاصر لليوم الـ85 على التوالي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 شهيد فلسطيني خلال 24 ساعة فقط.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.