إسرائيل تهاجم جنوب إفريقيا بعد رفعها دعوى أمام “العدل الدولية” تتهمها بـ “الإبادة الجماعية” في غزة

هاجمت إسرائيل، الجمعة، دولة جنوب إفريقيا بعد رفع الأخيرة دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: “ترفض إسرائيل باشمئزاز ما وصفتها بمؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية”.

وزعمت إسرائيل أن “حجة جنوب إفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني وتشكل استغلالاً رخيصاً لمحكمة العدل الدولية”.

وادعت الخارجية الإسرائيلية بأن “جنوب إفريقيا تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل (في إشارة إلى حركة حماس)”.

ودعا البيان الإسرائيلي محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي، إلى رفض ادعاءات جنوب إفريقيا.

Israel rejects with disgust the blood libel spread by South Africa in its application to the International Court of Justice (ICJ). South Africa's claim lacks both a factual and a legal basis, and constitutes a despicable and contemptuous exploitation of the Court. South Africa… pic.twitter.com/dqyhY8WYE0 — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) December 29, 2023

في السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان زعمه “أن رفع جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية مؤامرة دموية وتعاون مع منظمة إرهابية”.

جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل

وفي وقت سابق الجمعة، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة، الجمعة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

وأشارت إلى أنه “بناء على سلوكها، من خلال أجهزتها ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات العاملة بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها – حيال الفلسطينيين في غزة، تفشل إسرائيل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

واعتبرت جنوب إفريقيا أن إسرائيل “خصوصًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 فشلت في التزامها بمنع الإبادة وبمعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة وانخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”، وفق المحكمة.

وتفصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في النزاعات بين الدول. وقراراتها نهائية غير متاحة للاستئناف لكن ليس لديها وسيلة لتنفيذها.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة.

وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.