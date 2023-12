إسرائيل تهاجم جنوب إفريقيا بعد رفعها دعوى أمام “العدل الدولية” تتهمها بـ “الإبادة الجماعية” في غزة

هاجمت إسرائيل، الجمعة، دولة جنوب إفريقيا بعد رفع الأخيرة دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: “ترفض إسرائيل باشمئزاز ما وصفتها بمؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية”.

وزعمت إسرائيل أن “حجة جنوب إفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني وتشكل استغلالاً رخيصاً لمحكمة العدل الدولية”.

وادعت الخارجية الإسرائيلية بأن “جنوب إفريقيا تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل (في إشارة إلى حركة حماس)”.

ودعا البيان الإسرائيلي محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي، إلى رفض ادعاءات جنوب إفريقيا.

Israel rejects with disgust the blood libel spread by South Africa in its application to the International Court of Justice (ICJ).

South Africa's claim lacks both a factual and a legal basis, and constitutes a despicable and contemptuous exploitation of the Court.

