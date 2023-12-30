إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس جنوبي الضفة المحتلة واستشهاد المنفذ

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم السبت، في عملية دهس استهدفت موقعًا عسكريًّا في الخليل جنوبي الضفة الغربية، في حين استشهد منفذ العملية متأثرًا برصاص الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد حسين إسماعيل مسالمة، متأثرًا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوبه، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم قد أطلقت الرصاص بكثافة على شاب داخل مركبته عند مدخل المخيم، وتركته ينزف، مدعية أنه قام بعملية دهس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هجوم من سيارة استهدف موقعا عسكريا قرب مخيم الفوار جنوبي الخليل والسيطرة على الإرهـ ـابي#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/9OQOkfTZOy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2023

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “تمت عملية دهس على موقع عسكري قرب مخيم الفوار للاجئين في الخليل”، وأضافت أن العملية “خلفت إصابة واحدة”، دون مزيد من التوضيح بشأن مدى خطورة إصابته.

وأمس الجمعة، أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة في “عملية دهس” جنوبي الضفة الغربية، قبل استشهاد المنفذ بالرصاص.

تغطية صحفية: "الشاب محمد حسين مسالمة، الذي يزعم الاحـــتـلال بأنه دهـــس جنودًا عند مدخل مخيم الفوار، جنوب الخليل". pic.twitter.com/Hg4vVETltb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 30, 2023

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود جراء عملية دهس بمدينة الخليل، في حين استشهد المنفذ.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفًا و507 شهداء و55 ألفًا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.