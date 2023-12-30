استشهاد مراسل تلفزيوني وعائلته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في غزة (فيديو)

استشهد مراسل تلفزيوني وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استشهاد مراسل قناة “القدس اليوم” جبر أبو هدروس، معلنًا ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة.

وقال المكتب في بيان “ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (106 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميل الصحفي الشهيد جبر أبو هدروس، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلهم المأهول في مخيم النصيرات”.

وسبق واتهم مكتب الإعلامي الحكومي إسرائيل بتعمد استهداف الصحفيين في إطار سعيها لـ”طمس الحقيقة وقتل الرواية الفلسطينية”.

,طالب الاتحادات والمنظمات الصحفية والإعلامية حول العالم “بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، والضغط عليه للإفراج عن الصحفيين المعتقلين الذين يتعرضون للتحقيق والتعذيب والضغط النفسي داخل السجون والمعتقلات”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى أمس الجمعة 21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.