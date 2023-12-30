الثانية خلال 24 ساعة.. كتائب القسام تستولي على طائرة مسيرة إسرائيلية في قطاع غزة (فيديو)

بثت كتائب القسام اليوم السبت مشاهد لطائرة مسيرة إسرائيلية من طراز (Skylark-2) استولت عليها أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وتعد هذه الطائرة الثانية التي تستولي عليها كتائب القسام خلال 24 ساعة حيث نشرت كتائب القسام أمس الجمعة مشاهد لطائرة (Skylark-2) قالت إنه تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وأصدرت كتائب القسام بيانات اليوم قالت فيها إن مقاتليها استهدفوا 5 دبابات بعبوة شواظ وقذائف الياسين 105، ودمروا ناقلتي جند تدميرا كاملا في محيط مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبثت كتائب القسام اليوم صورا لقصف بقذائف الهاون لحشد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى أمس الجمعة، نحو 22 ألف شهيد، ونحو 56 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.