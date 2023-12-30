الجزيرة مباشر ترصد أحوال المزارعين الفلسطينيين في شرق مدينة خان يونس (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع المزارعين الفلسطينيين في شرق خان يونس بقطاع غزة في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال مدير جمعية الإنماء الزراعي في منطقة مصبح للجزيرة مباشر “نحن نعاني من خطورة الوصول للأراضي الزراعية، اتبهدلنا في الوضع الحالي، فقدنا المياه والكهرباء، مزروعاتنا كلها جفت، كل ما نزرعه لا نستطيع الوصول إليه أو إمداده بالمياه”.

وأضاف “المزارع يخاطر بنفسه من أجل الوصول إلى أرضه الزراعية ليعمل فيها أو يسقيها، أمر في غاية الخطورة وهذا هو الوضع الذي نحن فيه، كله كفاح لأنه يخرج في الصباح لجمع المحصول كي يصل إلى النازحين في المدارس وفي المخيمات والذين يعانون معاناة شديدة”.

وعن المعاناة التي يواجهونها قال”هناك غلاء كبير في الأسعار لتجهيز الأراضي وزراعتها، وإذا زرعتها فلا أمل في أن تأكل منها، بسبب نقص المياه، ولا يوجد سماد والوضع صعب”.

وقال أحد العاملين في جمع محصول الطماطم بإحدى الصوبات الزراعية “بنشتغل هنا ونسترزق رغم الحرب ورغم المشاكل ورغم القصف ماذا نفعل؟ بدنا نعيش ومن أجل أن نوفر للناس الأكل والشرب”.

وأضاف “الوضع مخيف ولا يوجد مكان آمن، المياه معاناة لا توجد مياه ولا يوجد وقود لرش المبيدات، الزراعة ستنتهي”.

وقال عامل آخر من العاملين في جمع المحصول “أخرج الساعة 6 صباحا، آتي للعمل رغم القصف، أنا متزوج وواجب علي أن أنفق على أسرتي لذا أخرج للعمل ماذا نفعل؟”

وعن الطعام المتوفر لهم قال “لا يوجد سوى الخضار أو ما يوجد في مدارس النزوح علبة فول أو علبة لحم”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى أمس الجمعة، نحو 22 ألف شهيد، ونحو 56 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.