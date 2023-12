بعد تأجيل لقاء البرهان وحميدتي.. جيبوتي تعلن استضافة اجتماع “حاسم” لحوار السودان

أعلنت جيبوتي، اليوم السبت، أنها ستمهد الطريق للحوار السوداني، إذ تستضيف الأسبوع المقبل اجتماعًا وصفته بـ”الحاسم”.

وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف عبر حسابه بمنصة إكس “في الأسبوع المقبل ستقوم جيبوتي بصفتها رئيسة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) بتمهيد الطريق للحوار السوداني وتستضيف اجتماعًا حاسمًا”، من دون مزيد من التفاصيل.

Next week , as chair of IGAD Djibouti will also prepare the ground for Sudanese dialogue and will host a critical meeting ,

— Mahmoud Ali youssouf (@ymahmoudali) December 30, 2023