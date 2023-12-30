جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة 5 من لواء جفعاتي بجروح خطرة خلال معارك غزة (فيديو)

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 504

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل ضابطين وإصابة 5 عسكريين، خلال معارك في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “قُتل الضابط برتبة رائد قسطنطين سوشكو (30 عامًا) وكان مقاتلًا في كتيبة الهندسة 7086، التابعة للواء غولاني، حيث سقط في معركة وسط قطاع غزة”.

הותר לפרסום: רס"ר במילואים קונסטנטין סושקו, לוחם בגדוד ההנדסה 7086 בחטיבת גולני, בן 30 מתל אביב, נפל בקרב במרכז הרצועה pic.twitter.com/Py1RAVbC9W — גלצ (@GLZRadio) December 30, 2023

وأضاف “كما قُتل النقيب هرئيل إيتاخ (22 عامًا) قائد فريق في لواء جفعاتي، متأثرًا بجروحه بعد إصابته بتاريخ 22 ديسمبر (كانون الأول) في معركة جنوبي قطاع غزة”.

הותר לפרסום: נקבע מותו של סרן הראל איתח, מפקד צוות בסיירת גבעתי בן 22 מנתניה, שנפצע לפני כשבוע בקרב בדרום הרצועה — גלצ (@GLZRadio) December 30, 2023

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 170 ضابطًا وجنديًّا، و504 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (موعد انطلاق معركة طوفان الأقصى).

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى إصابة 5 آخرين بينهم ضابط في لواء جفعاتي بجروح متفاوتة خلال مواجهات مع المقاومة الفلسطينية في معارك قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قتل وجرح أكثر من 20 جنديًّا إسرائيليًّا، خلال اشتباك مع القوات الخاصة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال أن 431 ضابطًا وجنديًّا ممن أصيبوا بمعارك قطاع غزة منذ بدء العملية البرية يوم 27 أكتوبر الماضي، ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، بينهم 44 بحالة صحية خطرة و258 حالتهم متوسطة، أما الباقون فحالتهم طفيفة، مشيرًا إلى أن 936 ضابطًا وجنديًّا أصيبوا منذ بدء العملية البرية.

وأفاد بأن “2180 ضابطًا وجنديًّا أصيبوا منذ 7 أكتوبر الماضي، بينهم 344 حالة خطرة، و606 حالات متوسطة، أما الباقون فحالتهم طفيفة”.

وفاجأت كتائب القسام، إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية، إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، بهجوم واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسْر العشرات.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ ذلك التاريخ على قطاع غزة، حتى السبت، 21 ألفًا و672 شهيدًا و56 ألفًا و165 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع.