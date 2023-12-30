خلال 35 ثانية فقط.. مقاوم يزرع عبوة “شواظ” في قلب دبابة إسرائيلية ثم يعود إلى النفق (فيديو)

عبوة شواظ في قلب دبابة.. مشاهد جديدة للمعارك بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في خان يونس

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو لاستهداف مقاتليها آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو أحد مقاتلي القسام وهو يخرج من فتحة نفق موجودة على بعد أمتار قليلة من دبابة تابعة لجيش الاحتلال كي يزرع “عبوة شواظ” لتفجيرها ويعود مسرعًا إلى النفق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في محاور القتال المختلفة، أبرزها إيقاع قوة إسرائيلية في كمين واستهداف 8 دبابات شرق مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيانات منفصلة عبر منصة تليغرام، إنها أوقعت عددًا من الجنود الإسرائيليين المستهدفين بين “قتيل جريح”.

وأضافت في بيان لها “أوقعنا قوة راجلة داخل مبنى في حي التفاح (شرق مدينة غزة) في كمين محكم، وأسقطنا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأوضحت أن مقاتليها “استهدفوا 8 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حيي التفاح والدرج شرق مدينة غزة”.

وفي حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، قالت القسام في بيانين منفصلين إن مقاتليها استهدفوا “دبابة من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 وعربتي جيب عسكريتين”، في حين “اشتبكوا مع أفراد القوة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وتابعت القسام، فيما يتعلق بعملياتها في المنطقة ذاتها، أن مقاتليها “قنصوا جنديًّا صهيونيًّا بسلاح M99 من العيار الثقيل”، في حين “استهدفوا قوة راجلة داخل مبنى بقذيفة TBG المضادة للتحصينات”.

وفي محور القتال بمدينة خان يونس، أعلنت القسام في بيان أنها “قصفت تجمعًا لجنود وآليات العدو شرق بلدة خزاعة، شرق المدينة، بوابل من قذائف الهاون”.

وأضافت في بيانين منفصلين “فجرنا منزلًا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوات ناسفة، وأوقعناهم بين قتيل وجريح، كما قصفنا تجمعين لآليات وجنود بقذائف الهاون”.

وفي بيان لها عن عملياتها ضد القوات المتوغلة بمدينة رفح جنوبي القطاع، أشارت القسام إلى أنها “قصفت تجمعات لجنود وآليات العدو شرق المدينة، بقذائف هاون من العيار الثقيل”.