دمار هائل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال (فيديو)

شهد الحي حصارا إسرائيليا لأيام عدة، تعرّض فيها السكان للمعاناة بسبب التضييق المحكم الذي ضربه جيش الاحتلال على سكان المنطقة

رصدت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان، آثار دمار هائلة خلفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد انسحابها من المنطقة بعد حصار.

وتكشّف حجم الدمار الكبير الذي لحق بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مخلفة دمارًا وخرابًا في المباني والمحال.

حصار ومعاناة

وشهد الحي حصارًا إسرائيليًّا لأيام عدة، تعرّض فيها السكان للمعاناة بسبب التضييق المحكم الذي ضربه جيش الاحتلال على سكان المنطقة، ومنعهم من الدخول أو الخروج.

وقال أحد سكان حي أبو إسكندر في الشيخ رضوان، إنهم تعرضوا لحصار مطبق من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي منع السكان من التحرك ودهم أحد المنازل واغتال عددًا من الشهداء في منزل (دار صلاح).

وأضاف أن الجيش لم يسمح لهم حتى بالنظر من النوافذ والوقوف أمام الشبابيك، وأطلق النار على من حاول حتى مجرد النظر من خلال النافذة، مشيرًا إلى استشهاد صبي صغير حاول إطعام الحمام أمام النافذة.

وقال إن الجيش الإسرائيلي طلب من السكان الرجوع إلى منطقة أبو إسكندر ثم عاد واقتحمها مرة أخرى، وحاصر فيها السكان داخل منازلهم.

أزمات الغذاء والمياه

وشهدت المنطقة أزمات في المياه والغذاء جراء الحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي واستمر 4 أيام، عانى فيها أهالي المنطقة، مع استمرار إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال.

وتواصل، اليوم السبت، قصف قوات الاحتلال الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ85 للعدوان، مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، حيث استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح.