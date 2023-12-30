شاهد: جد “روح الروح هذه” يواسي أم فقدت ابنيها في غارة إسرائيلية بكلمات مؤثرة

رصد أحد المصورين الجد الفلسطيني خالد نبهان الذي اشتهر بعبارة “روح الروح هذه”، وهو يواسي أم فقدت ابنيها في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في غزة.

وأثناء بكاء الأم وابنتها أمام المستشفى قبل أن يتم دفن شهدائهم، حاول خالد نبهان مواساة الأم ضاربًا مثلًا بما حدث معه من استشهاد أحفاده وأفراد من أسرته.

وقال لها “ماتوا أعز اتنين عندي، ريم وطارق -أحفاده- والله كلهم غاليين وكلهم عسل وكلهم ذهب صافي، هما راحوا عند ربنا اللي هو أحن مني ومنك، احنا زينا زيكم ماتوا لنا غاليين واستشهدوا، وعشرات أيضًا من جيراننا وولاد أخواتنا وأقاربنا”.

وأضاف مستدركًا “بس بنقول اللهم أجرني في مصيبتي”، وشدد على أن يرددوا هذا الدعاء من بعه.

وأصبح خالد نبهان رمزًا للصمود بعد أن اشتهر بمقطع فيديو وهو يحمل بين ذراعيه جثمان حفيدته ريم، ويودعها بأسلوب مختلف، بعد أن استشهدت في القصف الإسرائيلي رفقة شقيقها الطفل طارق.

ومضى الجد الفلسطيني يواسي أهالي الشهداء والجرحى، وانتشر له مقطع فيديو وهو يواسي طفلة أصيبت بقذيفة إسرائيلية تسببت في بتر أحد قدميها، وقال لها إن هذه القدم ستسبقها للجنة، كما انتشرت له مقاطع فيديو وهو يلعب مع الأطفال الصغار محاولًا التخفيف عنهم.

"هذه سبقتك على الجنة".. جد فلسطيني يأسر القلوب مجددًا بكلمات مؤثرة لطفلة بُترت قدمها جراء القـ ـصـ ــف الإسرائيلي على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/xQNNd6vWPn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على المدنيين في قطاع غزة المحاصر لليوم الـ85 على التوالي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 شهيد فلسطيني خلال 24 ساعة فقط.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى أمس الجمعة 21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.