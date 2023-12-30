شاهد.. كتائب القسام تدك الاحتلال بقذائف الهاون وتدمر دبابتين وناقلة جند في قطاع غزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، مقطعا مصورا لقصف تحشدات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون.

وقالت الكتائب في بيان “مفارز الهاون القسامية تدك تحشدات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وفي بيان آخر قالت الكتائب “تمكن مجاهدو كتائب القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة “الياسين 105”.

وقالت الكتائب في بيانين منفصلين إنها تمكنت من تفّجير دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بعبوة “شواظ” شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة “الياسين 105” شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت الكتائب أعلنت، أمس الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا خلال الـ48 ساعة الماضية من استهداف 20 آلية صهيونية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في هاتين المنطقتين إلى 72 آلية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى أمس الجمعة، نحو 22 ألف شهيد، ونحو 56 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.