طبيب نرويجي: سرقة الأرض وقتل السكان الأصليين نهج غربي تكرره إسرائيل في فلسطين (فيديو)

يرى البروفيسور في جامعة شمال النرويج، مادس جيلبرت، أن بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا متواطئة مع إسرائيل، نظرًا لتاريخهم الطويل مع الاستعمار وإبادة السكان الأصليين.

وقال الطبيب النرويجي في بودكاست “يبدو أن الدول الاستعمارية القديمة في أوروبا، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرهم، تمر بلحظة تأمل على ما يبدو فيما يتعلق بمشروعها الاستعماري، ومعهم أمريكا وكندا”.

وأضاف “لأنهم قوى استعمارية قديمة، اعتادت على احتلال الدول وقتل السكان الأصليين وسرقة أراضيهم، وكأن تاريخ الاستعمارية يكرر نفسه الآن، حيث بتنا نشهد الآن حركة استعمار جديدة تقوم على قوة السلاح وسطوة السلطة وإساءة استغلالها، وسرقة الأرض ونهب المواد الخام من دول جنوبي العالم”.

وأشار الطبيب النرويجي الشهير بمناصرته للقضية الفلسطينية إلى ما رآه ازدواجية في المعايير الغربية، ضاربًا مثلا بالحرب الروسية الأوكرانية، وتعاطي الدول الأوروبية والولايات المتحدة مع الحرب.

طبيب نرويجي: سرقة الأرض وقـ ـتل السكان الأصليين نهج غربي تكرره إسرائيل في #فلسطين pic.twitter.com/kBMj0xt2WV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2023

وقال “أنظر ماذا فعلت أوروبا والعالم الغربي لروسيا عندما غزت أوكرانيا، فرضت على الفور عقوبات اقتصادية وسياسية، وأصدرت مذكرة اعتمال بحق الرئيس بوتين”.

وتساءل عن عقوبات مماثلة بحق إسرائيل، وقال “أين هي العقوبات ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل؟ أين هي العقوبات على احتلال إسرائيل لفلسطين؟ أين هي العقوبات على تلك الهجمات المروعة على المرافق الصحية المدنية في غزة؟ هذه المعايير الأخلاقية والمزدوجة، واضحة تمامًا وتبعث على الغضب كذلك، لأن ما يحدث يتحدى المبدأ الذي يقوم على أننا جميعًا شركاء في الإنسانية، وأن كل حياة تستحق الحماية”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى أمس الجمعة 21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.