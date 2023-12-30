غزة.. القسام تعلن استهداف أكثر من 20 جنديا إسرائيليا و”دكّ تجمعات العدو” بمحاور التوغل (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، قتل وجرح أكثر من 20 جنديًّا إسرائيليًّا، خلال اشتباك مع القوات الخاصة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، إضافة إلى استهداف دبابة للاحتلال من نوع ميركافا بعبوة (شواظ) في المنطقة نفسها.

وأضافت القسام، في بيانات منفصلة على منصة تليغرام، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف “قوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات”.

وأيضًا “قنص جندي صهيوني بسلاح من العيار الثقيل (M99)” في المنطقة ذاتها، إضافة إلى استهداف “عربتي جيب عسكريتين من نوع همر بالعبوات والاشتباك مع أفرادهما بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح” في المنطقة نفسها، وكذلك استهداف “دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة (الياسين 105)”.

وبثت الكتائب مقطع فيديو وهي “تدك تجمعات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة بمفارز الهاون القسامية”. وأشارت كذلك إلى “تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة (الياسين 105)”.

كما دكت كتائب القسام “تجمعين لآليات وجنود إسرائيليين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون”، وأيضًا “تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح”، في المنطقة ذاتها.

كما تمكن مقاتلوها من “إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حيي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح” حسب القسام، وأشارت كذلك إلى استهداف “8 دبابات صهيونية بقذائف (الياسين 105)” في الحيَّين ذاتيهما.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 502 حتى مساء الجمعة، حسب جيش الاحتلال.

ومنذ 85 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت “21 ألفًا و672 شهيدًا و56 ألفًا و165 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع.