للمرة الثانية خلال شهر.. أمريكا تقر صفقة قذائف مدفعية لإسرائيل متخطية مراجعة الكونغرس

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر بيع قذائف مدفعية لإسرائيل عيار 155 ملليمترا والمعدات المرتبطة بها دون مراجعة الكونغرس.

وأضاف البنتاغون أن بلينكن حدّد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الذخيرة على الفور لإسرائيل، مما يعلّق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.

وتأتي عملية البيع في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وتقول الولايات المتحدة إنها تضغط على إسرائيل “لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة إلى أدنى حد ممكن”، ودعتها كذلك إلى تخفيف وتيرة الحرب في الأسابيع المقبلة.

وقال البنتاغون إن إسرائيل طلبت إضافة صمامات وكبسولات تفجير إلى طلب سابق للحصول على القذائف عيار 155 ملليمترا لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 147.5 مليون دولار.

وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تتخطى فيها إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيل، ففي 9 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استخدمت الإدارة سلطة الطوارئ للسماح ببيع حوالي 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل لاستخدامها في حربها على قطاع غزة.