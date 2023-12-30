نائب موريتاني: المقاومون الفلسطينيون يغيّرون قواعد اللعبة ويقفون أمام طغيان العالم (فيديو)

وجَّه النائب البرلماني الموريتاني محمد الأمين ولد سيدي مولود تحية إلى “المقاومين الأبطال الشجعان” في غزة، من كل الفصائل الفلسطينية “الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم ومقدسات الأمة وشرفها”.

وقال في كلمة، خلال جلسة استثنائية للبرلمان العربي بشأن الحرب على غزة، إن المقاومين الفلسطينيين “يقفون أمام طغيان العالم، ويفضحون تفاهة المعايير الدولية ونفاق القوى الغربية المساندة للصهاينة”.

وأثنى النائب على كل من يدعم الفلسطينيين في مقاومتهم وجهادهم ونضالهم، أينما وكيفما كان دعمهم “خاصة من يدعمونهم بالسلاح والمال، فالسيف أصدق أنباءً من الكتب”.

وشدد على ضرورة مواجهة الغرب، والقول لهم بكل صراحة ووضوح “وخاصة أنظمة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا صاحبة الإثم التاريخي: كفى ظلمَا بحق شعوبنا ومقدساتنا وأرضنا، كفاكم انحيازًا لعصابات القتل والتدمير والاستيطان”.

وتابع موجهًا كلامه إلى الدول الغربية التي ذكرها “كفاكم مساندة للكيان الغاصب، كفاكم تأييدًا لقوة نووية وجيش ضخم، يقتل النساء والاطفال، ويدمّر المستشفيات والمدارس، ويقتل حتى الحيوانات”.

“إنكم تغيّرون قواعد اللعبة”

وختم بكلمة وجّهها إلى “المقاومين المناضلين الصابرين الشجعان”، وقال “إنكم تسطّرون آيات المجد وتكتبون التاريخ وتغيّرون قواعد اللعبة، وكلّنا فداؤكم فأنتم تاج رؤسنا وحربة مجدنا”.

وتخوض فصائل المقاومة في غزة قتالًا ضاريًا مع قوات الاحتلال التي توغلت بريًّا داخل القطاع.

وبشكل يومي، تبث كتائب القسام وسرايا القدس تسجيلات مصورة تثبت إيقاعها العديد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية.