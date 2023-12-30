“ولادي مش أحسن من ولاد غزة”.. والدة شهيد في الضفة تتحدث بحرقة عن ابنها للجزيرة مباشر (فيديو)

استشهد الشاب حازم قطاوي، فجر الخميس، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

والتقت قناة الجزيرة مباشر مع والد ووالدة قطاوي (23 عامًا)، صباح اليوم السبت، وتحدثوا بحرقة عن ابنهما الذي كان يشعر بأنه سيموت شهيدًا.

وقالت والدته “كان حاسس حاله، قبل ما يغادر البيت أخبرنا أنه هيموت شهيد، وأخبرني أن أراعي أخته ملاك لأنها كانت مريضة”، مشيرة إلى أنه كان يحلم دائمًا بـ”أحلى زفة” ونالها أثناء تشييع جثمانه، وفقًا لوالدته، وتابعت والدمع ينهمر من عينها “شمعة الدار راح بين إيدينا”.

◾ ارتقاء الشاب حازم قطاوي متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في مدينة رام الله. pic.twitter.com/CFEn5L5hTW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 28, 2023

وأضافت “هو مش خسارة في فلسطين، فدا القدس وفدا غزة، ولادي مش أحسن من أولاد غزة، لا أعترض على قضاء ربنا”.

وحكت الوالدة بفرحة عن تأكدها من نطق ابنها الشهادة مرتين قبل استشهاده في المستشفى الذي نقل إليه بعد إصابته.

فيما أكد الوالد صبره قائلًا “ما نراه في غزة يهون علينا مصابنا، ابني طلب الشهادة ونالها، هذا هو حال الشعب الفلسطيني في كل أنحاء فلسطين، كل الفلسطينيين مشروع شهادة”.

"القبلة الأخيرة" .. عائلة وأصدقاء الشهيد حازم قطاوي يودعون جثمانه قبل دفنه#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/5ThamBAs6H — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 28, 2023

وأضاف “كل الشباب في الضفة يشاهدون ما يحدث في غزة، ومن داخلهم يتفاعلون ويشعرون بالغضب والألم”، وأشار إلى أن حياة الشباب في الضفة متمحورة حول الشهادة، سواء بالتفكير وصور المقاومة على هواتفهم.

وتشهد الضفة الغربية أوضاعًا متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل شهرين ونصف الشهر، إذ كثّف الجيش الإسرائيلي خلالها حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، صاحبتها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها آلاف الفلسطينيين.