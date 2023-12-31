أول تعليق من جماعة الحوثي بعد هجوم أمريكي على زوارقها في البحر الأحمر ومقتل 10 من قواتها (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، مقتل 10 من قواتها البحرية باعتداء أمريكي في البحر الأحمر، وفق بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع: “أقدمت قوات العدو الأمريكي في البحر الأحمر على الاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية (تابعة للحوثيين) ما أدى إلى استشهاد وفقدان عشرة أفراد من منتسبي القوات البحرية”.

وأضاف أن ذلك جاء بينما كانت القوات البحرية (الحوثية) تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في “ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية”.

وحمّل المتحدث الحوثي الولايات المتحدة تبعات هذه الجريمة وتداعياتها، وأضاف أن “تحركاتها العسكرية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني دعمًا ونصرة للمظلومين في فلسطين وغزة”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدق الله العظيم

وبينما كانتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ تمارسُ مهامَّها… pic.twitter.com/jPWkj0PWuc — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 31, 2023

وحض سريع بقية الدول عدم الانخراط فيما سماه “المسلك الأمريكي الخطير” لما سينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤثر تداعياتها في الجميع.

وأعلن سريع أن “القوات البحرية الحوثية نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة حاويات “ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou” كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بصواريخ بحرية مناسبة”.

وأشار إلى “أن الاستهداف جاء بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية اليمنية”.

وأكد سريع أن “القوات المسلحة اليمنية تشدد على ما جاء في بياناتها السابقة بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية كافة، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي”.

وجدد سريع النصح للدول كافة بعدم الانجرار مع “مخططات الولايات المتحدة الهادفة إلى إشعال الصراع في البحر الأحمر، وأنها لن تتردد في التصدي لأي عدوان ضد اليمن وشعبه”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أنها أغرقت 3 من أصل 4 زوارق للحوثيين وقتلت طواقمها، إثر مهاجمتها سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.