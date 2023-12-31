إسرائيل تقصف بنى تحتية لحزب الله والأخير يعلن استشهاد 4 من مقاتليه ويستهدف تجمعا ‏لجنود الاحتلال

تضامنا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة غارات واسعة في منطقة “كفر كلا” جنوبي لبنان، في حين أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا تجمعًا ‏للجنود الإسرائيليين في حرج “عداثر” الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا موقع “الرمثا” بمسيَّرة انقضاضية.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على بنى تحتية لحزب الله في كفر كلا، في حملة مركزة تضمنت موجتين من الغارات، استهدفت سلسلة أهداف في ساعات الصباح والظهر من يوم السبت”.

وحسب البيان، فإن “بلدة كفر كلا تُعَد معقلًا لحزب الله”. وادعى جيش الاحتلال أن الحزب “استخدم البلدة مرات عدة منذ بداية القتال لإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وحسب ما أعلنت قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله” فإن طائرة مسيَّرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا باتجاه “رباع التبن” في أطراف بلدة “كفرشوبا” بالتزامن مع استهداف المنطقة بـ4 قذائف إسرائيلية مباشرة.

كما نفّذت طائرة مسيَّرة إسرائيلية غارة على بلدة “مروحين” الحدودية جنوب لبنان، حسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية. وقصفت مدفعية جيش الاحتلال أيضًا أطراف بلدة “علما الشعب” الحدودية جنوب لبنان.

وظهر السبت، استهدفت طائرة مسيَّرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق عام “عيتا الشعب”، ولم يفد عن وقوع إصابات.

وكان “حزب الله” قد أعلن في بيانين منفصلين أن مقاتليه استهدفوا تجمعًا ‏للجنود الإسرائيليين في حرج “عداثر” الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، واستهدفوا موقع “الرمثا” الإسرائيلي ‏بمسيَّرة انقضاضية.

وقال حزب الله في بيانه الأول “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة، وأوقعوا ‏أفراده بين قتيل وجريح”.

عاجل | المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة وتحقّق فيه إصابة مباشرة وتوقع أفراده بين قتيل وجريح pic.twitter.com/bBJyobP4UY — قناة المنار (@TVManar1) December 30, 2023

وفي بيان ثان أعلن حزب الله أن مقاتليه “شنوا هجومًا جويًّا ‏بمسيَّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت هدفها ‏بدقة”.

عاجل | المقاومة الاسلامية في لبنان تشن هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتصيب هدفها بدقة pic.twitter.com/nOOajVN8cg — قناة المنار (@TVManar1) December 30, 2023

في السياق، تحطمت طائرتان مسيَّرتان تابعتان لـ”حزب الله” في منطقة مفتوحة على سفوح “جبل دوف” الإسرائيلي (مزارع شبعا المحتلة) قبالة حدود لبنان الجنوبية، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، من دون الحديث عن وقوع إصابات ولا تفاصيل الحادث.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن المسيَّرتين “انفجرتا في جبل دوف، بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات بمنطقة الجليل الأعلى (شمال) بعد اختراقهما للأجواء الإسرائيلية”.

عاجل | اذاعة جيش العدو: عقب دوي صفارات الإنذار في إصبع #الجليل عند الحدود مع #لبنان تم رصد انفجار طائرتين مفخختين في المنطقة — قناة المنار (@TVManar1) December 30, 2023

وفي وقت سابق السبت، أعلن “حزب الله” استشهاد 4 من أفراده في مواجهات مع جيش الاحتلال عند حدود لبنان الجنوبية، لترتفع الحصيلة إلى 133 شخصًا، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتضامنًا مع قطاع غزة، يتبادل “حزب الله” وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفًا يوميًّا متقطعًا منذ 8 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في الجانب اللبناني وقتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت “21 ألفًا و672 شهيدًا و56 ألفًا و165 مصابًا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع.