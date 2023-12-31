الأهلي المصري يرد على مناشدة طفل من غزة عبر الجزيرة مباشر (شاهد)

تفاعل النادي الأهلي المصري مع أمنية الطفل الفلسطيني علي إسماعيل التي كشف عنها عبر شاشة الجزيرة مباشر، بشأن رغبته في زيارة النادي، وارتداء زي وقفازي حارس مرماه محمد الشناوي.

وقال الأهلي في بيان صباح اليوم الأحد “رسالة ابننا الفلسطيني علي وصلت، ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي”.

المدير التنفيذي للنادي 🗣️ 💬 رسالة ابننا علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي 🇵🇸❤️🦅 pic.twitter.com/RjQUv5qJ2X — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 31, 2023

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الجارحي، في منشور على حسابه بفيسبوك “يا علي صوتك وصل”، مضيفًا أن زي النادي الأهلي وقفازات النادي مُوقعَين من محمد الشناوي سيكونان عنده في أقرب قافلة للتحالف الوطني الذاهبة إلى غزة.

كما أبدى استعداده لاستقبال الطفل في مصر لإكمال علاجه وزيارة النادي الأهلي، وقال الجارحي مخاطبًا الطفل علي “اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، إحنا دايمًا معاك”.

وكشف علي الذي أصيب جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة عن حبه للنادي الأهلي المصري، كما عبَّر عن رغبته في لقاء حارس مرماه محمد الشناوي والحصول على قفازيه.

وأمام كاميرا الجزيرة مباشر، قال الطفل علي إنه كان يتمنى ارتداء طاقم النادي الأهلي “القفازات والزي والحذاء”، إلا أنه بات يرتدي ضمادات في يديه وقدميه بعد إصابته البليغة الناتجة عن قصف الاحتلال.

وشدد الطفل الفلسطيني على حبه للنادي الأهلي، وقال “أريد الذهاب لرؤية محمد الشناوي قدوتي، وقدوة كل من يحب النادي الأهلي”، مؤكدًا أنه يتمنى أن يصبح حارس مرمى النادي الأهلي في المستقبل، ومناشدًا النادي نقله مع عدد من أفراد عائلته للعلاج في مصر.

ودخلت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعها الثالث عشر، مع غياب أي بوادر لوقف إطلاق النار. وواصل سكان قرية الزوايدة في وسط القطاع انتشال جثث شهدائهم من تحت الأنقاض بعد غارات إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، أن الحرب الإسرائيلية خلّفت 21822 شهيدًا في القطاع المحاصر، معظمهم أطفال ونساء، منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.