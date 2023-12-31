الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم 5 مخيمات ويطلق صاروخين (فيديو)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 مخيمات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابات وحالات اعتقال وتدمير لبنية تحتية.

ونفذ الاحتلال هجومًا الليلة الماضية في مدينة ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس، وتسبب في إصابتين، إضافة إلى مخيم عسكر في مدينة نابلس (شمال) ومخيم عَقْبة جبر بمدينة أريحا (وسط شرق) والفوار جنوبي الخليل (جنوب).

وقال شهود عيان إن آليات عسكرية ترافقها جرافتان اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس مع منتصف الليلة الماضية، وشرعت بتجريف وتدمير البنية التحتية ونشرت قناصة على أسطح منازل.

وأضاف الشهود أن الجيش أجرى تفتيشًا في عشرات المنازل وتحقيقًا ميدانيًّا مع سكانها، على وقع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وأعلنت مجموعات فلسطينية، بينها كتيبة الرد السريع، عبر بيانات، أن أفرادها استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاص وعبوات متفجرة.

وذكر تلفزيون فلسطين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرضت لاستهداف على مدخل مخيم طولكرم بقنبلة شديدة الانفجار.

وأضاف أن القوات حاصرت محيط مستشفيي ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف ومنعتها من دخول مخيم نور شمس.

ووفقًا للتلفزيون، فإن طائرة مسيَّرة تابعة للاحتلال أطلقت صاروخين وسط مخيم نور شمس بفارق زمني أقل من نصف ساعة، وتسبب الأول في إصابة شابين بجروح طفيفة ومتوسطة، والثاني بأضرار مادية.

وأفاد بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة وتحقيقًا ميدانيًّا مع السكان، وخاصة مع عدد من ذوي الشهداء.​​​​​​​

ونشر ناشطون من داخل المخيم مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر دمارًا في البنية التحتية، وعمليات توقيف جماعية للسكان.

مشاهد من انفجار عبوة ناسفة واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اقتحام ليلي لمخيم نور شمس بالضفة الغربية pic.twitter.com/OU4ZbLaYbo — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 31, 2023

وفي شمال الضفة، اقتحم جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد مخيم عسكر بمدينة نابلس، وفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

واقتحم الجيش الإسرائيلي فجرًا مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا (شرق).

وفي جنوبي الضفة، اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم الفوار جنوبي الخليل، ودهمت منزل عمار أبو حسين الذي قتلته إسرائيل، وأعلنت أنه نفذ عملية دهس قرب المخيم في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أدّت إلى إصابة 5 جنود.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت المخيم، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح البنايات العالية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وأضافت أن من بين أصحاب المنازل المستهدفة بالتفتيش، منزل عائلة الشهيد عمار محمد أبو حسين، حيث تم إلحاق أضرار بمحتوياته، وتحطيم محتويات منازل أخرى.​​​​​​​

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، واستشهد 527 فلسطينيًّا وأصيب نحو 3 آلاف و800 بجروح، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 16 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم عدد من أفراد عائلة الشهيد محمد مسالمة الذي استشهد أمس السبت.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 4876، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.