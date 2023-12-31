قوات أمريكية تعلن إغراق 3 زوارق للحوثيين وقتل طواقمها في البحر الأحمر

قُتل 10 يمنيين، اليوم الأحد، جراء قصف أمريكي استهدف زوارق هاجمت سفينة حاويات (ميرسك هانغتشو) في جنوب البحر الأحمر، بعد رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية، وفق ما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية.

وأعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أنها أغرقت 3 من أصل 4 زوارق للحوثيين، وقتلت طواقمها إثر مهاجمتها سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة “إكس”: “في 31 ديسمبر/كانون الأول، الساعة 06:30 صباحًا بتوقيت صنعاء، أصدرت سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو (دنماركية) نداء استغاثة ثانٍ في أقل من 24 ساعة، يفيد بتعرضها لهجوم من 4 زوارق صغيرة تابعة للحوثيين”.

وبحسب بيان القيادة المركزية، هذه “الزوارق انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأطلقت النار على الطاقم (الخاصة بالسفينة)، ووصلت إلى مسافة 20 مترًا من السفينة، وحاولت الصعود على متنها”.

وتابعت القيادة المركزية: “رد فريق الأمن المتعاقد لحماية السفينة بإطلاق النار، واستجابت لنداء الاستغاثة المروحيات الأمريكية الموجودة على سفينتي يو.إس.إس إيسنهاور وغرافيلي”.

وأفادت بأنه “أثناء توجيه نداءات للزوارق الصغيرة، أطلقت الأخيرة النار على المروحيات الأمريكية المسلحة، التي ردّت بإطلاق النار دفاعًا عن النفس”.

ووفقًا للبيان الأمريكي أدى ذلك “إلى إغراق 3 من الزوارق الـ4، وقتل أفراد طواقمها، وفرار القارب الرابع من المنطقة، فيما لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المعدات الأمريكية”.

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرة تابعة لها أسقطت، السبت، صاروخين باليستيين استهدفا السفينة ميرسك هانغتشو بصاروخ جنوبي البحر الأحمر، بعد تلقيها طلبًا بالمساعدة من السفينة.

وأشارت إلى أن “هذا هو الهجوم غير القانوني الـ23 الذي يشنه الحوثيون على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)”.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تشكيل قوة عمل بحرية باسم “حارس الازدهار” تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.